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Израиль

Последствия ракетного обстрела из Ирана: четверо погибших, более 100 пострадавших

Мада
Иран
Погибшие
время публикации: 16 июня 2025 г., 07:22 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 07:32
Последствия ракетного обстрела из Ирана: четверо погибших, более 100 пострадавших
Пресс-служба МАДА

Служба "Маген Давид Адом" уточнила сведения по жертвам и пострадавшим в результате ракетного обстрела территории Израиля из Ирана в ночь на 16 июня.

Четыре человека погибли: две женщины и двое мужчин – примерно 70-80 лет. Три человека (две женщины и мужчина) погибли в Петах-Тикве, еще один человек (пожилой мужчина) в районе Тель-Авива-Бней-Брака, сообщает полиция Израиля.

В двух из четырех пострадавших локациях продолжаются поисково-спасательные работы. Число жертв может возрасти.

В общей сложности помощь была оказана более чем 100 пострадавшим, 87 из которых были доставлены в больницы из четырех мест, где падением ракет или их фрагментов был причинен ущерб.

Одна женщина (около 30 лет) в тяжелом состоянии (травмы лица), не менее пяти в состоянии средней тяжести, остальные ранены легко.

Израиль
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