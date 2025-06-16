Последствия ракетного обстрела из Ирана: четверо погибших, более 100 пострадавших

Служба "Маген Давид Адом" уточнила сведения по жертвам и пострадавшим в результате ракетного обстрела территории Израиля из Ирана в ночь на 16 июня.

Четыре человека погибли: две женщины и двое мужчин – примерно 70-80 лет. Три человека (две женщины и мужчина) погибли в Петах-Тикве, еще один человек (пожилой мужчина) в районе Тель-Авива-Бней-Брака, сообщает полиция Израиля.

В двух из четырех пострадавших локациях продолжаются поисково-спасательные работы. Число жертв может возрасти.

В общей сложности помощь была оказана более чем 100 пострадавшим, 87 из которых были доставлены в больницы из четырех мест, где падением ракет или их фрагментов был причинен ущерб.

Одна женщина (около 30 лет) в тяжелом состоянии (травмы лица), не менее пяти в состоянии средней тяжести, остальные ранены легко.