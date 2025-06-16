МАДА: есть пострадавшие в результате обстрела из Ирана

МАДА сообщает о нескольких легкораненых в результате ночного ракетного обстрела из Ирана. Также нескольким людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

Опубликованы фотографии с места происшествия без указания места падения ракет. Судя по снимкам вновь причинен ущерб в жилых районах.

Полиция подтверждает ущерб в "прибрежном районе", без указания точного места.