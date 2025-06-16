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Израиль

МАДА: есть пострадавшие в результате обстрела из Ирана

Мада
Иран
время публикации: 16 июня 2025 г., 04:44 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 04:50
МАДА: есть пострадавшие в результате обстрела из Ирана
Пресс-служба МАДА

МАДА сообщает о нескольких легкораненых в результате ночного ракетного обстрела из Ирана. Также нескольким людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

Опубликованы фотографии с места происшествия без указания места падения ракет. Судя по снимкам вновь причинен ущерб в жилых районах.

Полиция подтверждает ущерб в "прибрежном районе", без указания точного места.

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