МАДА: есть пострадавшие в результате обстрела из Ирана
время публикации: 16 июня 2025 г., 04:44 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 04:50
МАДА сообщает о нескольких легкораненых в результате ночного ракетного обстрела из Ирана. Также нескольким людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.
Опубликованы фотографии с места происшествия без указания места падения ракет. Судя по снимкам вновь причинен ущерб в жилых районах.
Полиция подтверждает ущерб в "прибрежном районе", без указания точного места.