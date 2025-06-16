В результате ракетного обстрела из Ирана в центре Израиля не менее трех погибших

В результате ракетного обстрела из Ирана в ночь на 16 июня в центре Израиля не менее трех погибших, сообщает ЗАКА.

По сведениям МАДА, ранения в различных локациях в центре и на севере Израиля в результате этого ракетного обстрела получили более 70 человек, одна женщина (около 30 лет) в тяжелом состоянии, не менее шести в состоянии средней тяжести, остальные ранены легко.

Информация о жертвах уточняется.