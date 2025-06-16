x
16 июня 2025
|
последняя новость: 06:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 июня 2025
|
16 июня 2025
|
последняя новость: 06:22
16 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В результате ракетного обстрела из Ирана в центре Израиля не менее трех погибших

время публикации: 16 июня 2025 г., 05:50 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 05:56
В результате ракетного обстрела из Ирана в центре Израиля не менее трех погибших
Пресс-служба МАДА

В результате ракетного обстрела из Ирана в ночь на 16 июня в центре Израиля не менее трех погибших, сообщает ЗАКА.

По сведениям МАДА, ранения в различных локациях в центре и на севере Израиля в результате этого ракетного обстрела получили более 70 человек, одна женщина (около 30 лет) в тяжелом состоянии, не менее шести в состоянии средней тяжести, остальные ранены легко.

Информация о жертвах уточняется.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook