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Израиль

Полиция сообщает о задержании нескольких подозреваемых в мародерстве

Полиция
время публикации: 16 июня 2025 г., 18:19 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 18:19
Полиция сообщает о задержании нескольких подозреваемых в мародерстве
Flash90. Фото: М.Шай

В Реховоте полицейские и бойцы пограничной полиции задержали 20-летнего жителя Лода, который через несколько часов после падения ракеты был задержан во при попытке кражи из магазинов, поврежденных обстрелом. В сообщении полиции отмечается, что задержанный, работающий уборщиком, приехал на место падения для устранения последствий обстрела. У него при аресте были обнаружены краденые духи, сигареты, шоколад, напитки и множество других вещей.

В Реховоте во время сигнала тревоги 40-летний житель Рамлы пытался взломать лотерейный киоск. Он был задержан с поличным.

В Ришон ле-Ционе задержан 30-летний житель Нес-Ционы при попытке кражи денег из кассы магазина.

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