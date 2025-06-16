Полиция сообщает о задержании нескольких подозреваемых в мародерстве

В Реховоте полицейские и бойцы пограничной полиции задержали 20-летнего жителя Лода, который через несколько часов после падения ракеты был задержан во при попытке кражи из магазинов, поврежденных обстрелом. В сообщении полиции отмечается, что задержанный, работающий уборщиком, приехал на место падения для устранения последствий обстрела. У него при аресте были обнаружены краденые духи, сигареты, шоколад, напитки и множество других вещей.

В Реховоте во время сигнала тревоги 40-летний житель Рамлы пытался взломать лотерейный киоск. Он был задержан с поличным.

В Ришон ле-Ционе задержан 30-летний житель Нес-Ционы при попытке кражи денег из кассы магазина.