Последствия ракетного обстрела из Ирана: трое погибших в Петах-Тикве, более 100 пострадавших

Служба "Маген Давид Адом" уточнила сведения о жертвам и пострадавшим в результате ракетного обстрела территории Израиля из Ирана в ночь на 16 июня.

Три человека погибли в Петах-Тикве: две женщины и мужчина около 70 лет.

Еще трое пока считаются пропавшими без вести, есть опасения за их жизнь.

В общей сложности помощь была оказана более чем 100 пострадавшим, 67 из которых были доставлены в больницы из четырех мест, где падением ракет или их фрагментов был причинен ущерб.

Одна женщина (около 30 лет) в тяжелом состоянии, не менее шести в состоянии средней тяжести, остальные ранены легко.