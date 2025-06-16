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Израиль

Последствия ракетного обстрела из Ирана: трое погибших в Петах-Тикве, более 100 пострадавших

Петах-Тиква
Иран
Погибшие
время публикации: 16 июня 2025 г., 06:22 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 06:32
Последствия ракетного обстрела из Ирана: трое погибших в Петах-Тикве, более 100 пострадавших
Пресс-служба полиции Израиля

Служба "Маген Давид Адом" уточнила сведения о жертвам и пострадавшим в результате ракетного обстрела территории Израиля из Ирана в ночь на 16 июня.

Три человека погибли в Петах-Тикве: две женщины и мужчина около 70 лет.

Еще трое пока считаются пропавшими без вести, есть опасения за их жизнь.

В общей сложности помощь была оказана более чем 100 пострадавшим, 67 из которых были доставлены в больницы из четырех мест, где падением ракет или их фрагментов был причинен ущерб.

Одна женщина (около 30 лет) в тяжелом состоянии, не менее шести в состоянии средней тяжести, остальные ранены легко.

Израиль
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