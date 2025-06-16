Последствия ракетного обстрела из Ирана: трое погибших в Петах-Тикве, более 100 пострадавших
время публикации: 16 июня 2025 г., 06:22 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 06:32
Служба "Маген Давид Адом" уточнила сведения о жертвам и пострадавшим в результате ракетного обстрела территории Израиля из Ирана в ночь на 16 июня.
Три человека погибли в Петах-Тикве: две женщины и мужчина около 70 лет.
Еще трое пока считаются пропавшими без вести, есть опасения за их жизнь.
В общей сложности помощь была оказана более чем 100 пострадавшим, 67 из которых были доставлены в больницы из четырех мест, где падением ракет или их фрагментов был причинен ущерб.
Одна женщина (около 30 лет) в тяжелом состоянии, не менее шести в состоянии средней тяжести, остальные ранены легко.