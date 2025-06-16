На юге Газы погиб капитан Таль Мовшовиц
время публикации: 16 июня 2025 г., 21:48 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 21:54
Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге сектора Газы погиб капитан резерва Таль Мовшовиц, 28 лет, из Реута, заместитель командира роты 7086-го инженерного батальона бригады "Голани".
С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 869 военнослужащих ЦАХАЛа.