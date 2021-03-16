Скелет ребенка в Пещере ужасов: археологи исследуют утесы Мертвого моря

"Вот дела, которые сделаете: говорите правду – каждый ближнему своему; по истине и по справедливости (для) мира судите во вратах ваших. И каждый против ближнего своего зла не замышляйте в сердце своем, и ложной клятвы не любите, ибо все это (то), что ненавижу Я". Фрагменты свитка с этими словами из Книги пророка Захарии были обнаружены археологами в ходе раскопок, проходящих в пещерах, расположенных на утесах Мертвого моря.

Цель раскопок, которые совместно проводят Управление древностей и археологический отдел гражданской администрации Иудеи и Самарии, - не просто исследовать артефакты, сохранившиеся в сухом климате Иудейской пустыни. Они стремятся обнаружить них прежде, чем до пещер доберутся "черные археологи", не просто расхищающие древности, но и уничтожающие бесценные исторические свидетельства.

Раскопки ведутся в районе, где семь десятилетий назад были обнаружены свитки Мертвого моря. Впервые за последние 60 лет здесь найдены фрагменты священных текстов. Помимо них, обнаружены монеты, отчеканенные в период восстания Бар-Кохбы и несущие еврейскую символику: на них видны лира и финиковая пальма.

Археологи обнаружили мумифицированный скелет ребенка, скорее всего, девочки. Также найдены расческа для вычесывания вшей, ткани, сандалии, наконечники стрел и копий, - они свидетельствуют, что здесь было одно из последних убежищ сторонников Бар-Кохбы. Найдена и древнейшая из известных науке полностью сохранившаяся плетеная корзина. По мнению археологов, ей 10500 лет.

Тяжелее всего археологам было добраться к так называемой Пещере ужасов, расположенной на отвесном утесе в 80 метрах ниже вершины. В нее пришлось спускаться, используя скалолазное оборудование. Именно здесь были обнаружены фрагменты книг Захарии и Неемии – так называемых "малых пророков".

В Пещере ужасов была найдена и самая необычная находка: скелет девочки, жившей 6000 лет назад. Она была завернута в ткань, скрывавшую голову и туловище, но оставлявшую открытыми ноги, и погребена в могиле под двумя тяжелыми плоскими камнями.

Операция по исследованию пещер Мертвого моря была начата в 2017 году. В ней задействуются самые современные средства, такие как беспилотные летательные аппараты. Исследовано около 80 километров утесов. В некоторых из пещер были проведены не только раскопки, но и более обстоятельные исследования, включающие ботанические и зоологические. Возглавляют экспедицию Урия Амихай, Хагай Амер и Хаим Коэн.