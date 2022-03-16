Беспорядки в Шхеме, арабы атаковали солдат и еврейских паломников

В ночь на среду, 16 марта, в Шхеме начались беспорядки и столкновения палестинских арабов с военнослужащими ЦАХАЛа. Они начались после того, как группа еврейских паломников прибыла для посещения гробницы Йосефа. Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, десятки арабов бросают камни, бутылки с воспламеняющейся смесью и тяжелые предметы в сторону солдат и гражданских лиц. Солдаты применяют спецсредства для прекращения беспорядков.

О пострадавших не сообщается.

Организованные массовые паломничества к гробнице Йосефа проходят регулярно. В последнее время палестинские службы безопасности не сотрудничают с израильтянами при организации подобных массовых мероприятий.

Могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме. Очередной ремонт был осуществлен в апреле-мае 2018 года.

Посещение гробницы Йосефа требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организуется подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные.

В октябре 2015-го арабы устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация.

24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы были задержаны и предстали перед судом.