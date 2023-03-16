В Рамат-Гане обрушились строительные леса, есть погибшие
На строительном объекте, расположенном на углу улиц Эшель и Криници в Рамат-Гане, где возводится семиэтажный жилой дом, обрушились строительные леса. Погибли двое рабочих.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавшие доставлены в больницы "Бейлинсон" (Петах-Тиква), "Шиба" (Тель а-Шомер) и "Мааяней Иегошуа" (Бней-Брак).
По уточненным данным, двое пострадавших, мужчины 20-30 лет, в тяжелом состоянии, трое в состоянии средней степени тяжести, еще один рабочий был травмирован легко.
Поисково-спасательные работы завершены.
Информация уточняется.
По факту обрушения строительных лесов, которое привело к гибели людей, начато расследование.
Проведение расследования поручено отделу по борьбе с экономическими преступлениями подразделения полиции "ЛАХАВ-433".
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