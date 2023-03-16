Израильский спецназ ликвидировал в Дженине лидеров боевиков
Днем в четверг, 16 марта, палестинские источники сообщили, что в ходе операции в Дженине подразделениями израильского спецназа были ликвидированы "высокопоставленные лидеры сопротивления".
Телеграм-канал Abu Ali Express передает, что убит Нашаль Хазэм, родственник Раэда Хазэма, совершившего теракт в Тель-Авиве в апреле 2022 года.
Сообщается также о еще не менее троих убитых и троих раненых.
В соцсетях публикуются видеозаписи, на которых показано, как в Дженин въезжала армейская техника, в том числе бульдозеры.
Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила факт проведения операции в лагере беженцев Дженин. Но подробности пока военными не публикуются.
Министерство здравоохранения Палестинской автономии называет имена четверых убитых в ходе спецоперации ЦАХАЛа в Дженине: Нашаль Хазэм, Юсуф Шарим, Амр Абадин, Луай Заир.
Судя по имеющейся информации, Нашаль Хазэм был одним из лидеров боевиков "Исламского джихада" в Дженине, а Юсуф Шарим – одним из лидеров боевиков ХАМАСа в Дженине. В социальных сетях публикуются снимки, на которых они вместе позируют с оружием в руках.
Около 16:00 палестинские источники сообщили, что подразделения ЦАХАЛа покинули Дженин.
Информация уточняется.
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