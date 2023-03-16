"День сопротивления": блокирование порта в Хайфе, задержания в Иерусалиме, столкновения в Бней-Браке

С раннего утра 16 марта, "Дня обострения сопротивления", резервисты частично блокировали порт Хайфы под лозунгом "Не дайте демократии утонуть".

Одновременно сотни резервистов устроили митинг напротив муниципалитета Бней-Брака, развернув там импровизированный военкомат и растянув баннеры о призыве ультраортодоксов в ЦАХАЛ. На месте работает полиция, сообщается о столкновениях между участниками акции протеста и сотрудниками правоохранительных органов.

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Ночью в Иерусалиме десятки художников, выступающих против реформы юридической системы, приняли участие в акции в рамках "Дня обострения сопротивления", расписав красной и розовой краской дорогу между Русским Подворьем и Верховным судом. Пятеро участников акции были задержаны.

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Учителя и родители в рамках "Дня сопротивления" расклеили в сотнях школ листовки против юридической реформы.

Протесты ожидаются в десятках городов. Как и на прошлых неделях, протестующие намерены перекрывать для движения междугородние трассы.

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В Тель-Авиве состоится акция протеста возле башен Ариэли. Полиция заранее сообщает, что с 9 часов утра для движения транспорта будет перекрыта улица Каплан на отрезке между улицами Ибн-Гвироль и Менахем Бегин.

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Будут также перекрыты съезды на Аялон с развязки а-Шалом.

Будет перекрываться движение по улицам, выходящим на улицу Игаль Алон, и изменено движение по улицам, выходящим на улицы Ицхак Саде и а-Масгер.

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Одновременно с протестами против реформы активисты движений "Им Тирцу" и "Коль Исраэль" намерены провести серию демонстраций в поддержку юридической реформы. Как сообщают организаторы, на десятках перекрестков по всей стране будут находиться активисты с плакатами "Поддерживаем демократию – продвигаем реформу". Вечером в Тель-Авиве ожидается демонстрация сторонников реформы.