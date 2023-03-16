adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
7 - 17°
Тель-Авив:
12 - 20°
Эйлат:
12 - 23°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.641 ₪ 3.858 ₪
Иерусалим:
7 - 17°
Тель-Авив:
12 - 20°
Эйлат:
12 - 23°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    "День сопротивления": блокирование порта в Хайфе, задержания в Иерусалиме, столкновения в Бней-Браке

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    С раннего утра 16 марта, "Дня обострения сопротивления", резервисты частично блокировали порт Хайфы под лозунгом "Не дайте демократии утонуть".

    Одновременно сотни резервистов устроили митинг напротив муниципалитета Бней-Брака, развернув там импровизированный военкомат и растянув баннеры о призыве ультраортодоксов в ЦАХАЛ. На месте работает полиция, сообщается о столкновениях между участниками акции протеста и сотрудниками правоохранительных органов.

    adv_11 incontent_1

    Ночью в Иерусалиме десятки художников, выступающих против реформы юридической системы, приняли участие в акции в рамках "Дня обострения сопротивления", расписав красной и розовой краской дорогу между Русским Подворьем и Верховным судом. Пятеро участников акции были задержаны.

    adv_12 m_ar_1

    Учителя и родители в рамках "Дня сопротивления" расклеили в сотнях школ листовки против юридической реформы.

    Протесты ожидаются в десятках городов. Как и на прошлых неделях, протестующие намерены перекрывать для движения междугородние трассы.

    adv_13 incontent_2

    В Тель-Авиве состоится акция протеста возле башен Ариэли. Полиция заранее сообщает, что с 9 часов утра для движения транспорта будет перекрыта улица Каплан на отрезке между улицами Ибн-Гвироль и Менахем Бегин.

    adv_14 m_ar_2

    Будут также перекрыты съезды на Аялон с развязки а-Шалом.

    Будет перекрываться движение по улицам, выходящим на улицу Игаль Алон, и изменено движение по улицам, выходящим на улицы Ицхак Саде и а-Масгер.

    adv_15 incontent_3

    Одновременно с протестами против реформы активисты движений "Им Тирцу" и "Коль Исраэль" намерены провести серию демонстраций в поддержку юридической реформы. Как сообщают организаторы, на десятках перекрестков по всей стране будут находиться активисты с плакатами "Поддерживаем демократию – продвигаем реформу". Вечером в Тель-Авиве ожидается демонстрация сторонников реформы.

    adv_16 m_ar_3

    adv_17 article_fenix_desk
    adv_18 article_fenix_mobile
    adv_19 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 Марта 2023
    16 марта сторонники юридической реформы проведут митинги и пикеты
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Марта 2023
    В Иерусалиме задержаны участники художественной акции протеста
    adv_20 ar_middle_wwh
    adv_21 ar_middle_yandex
    adv_22 ar_middle_mobile_yandex
    adv_23 ar_right_wwh
    adv_24 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    08:09 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 386-й день войны. Объявлено о более 1000 убитых за сутки
    08:08 "День сопротивления": блокирование порта в Хайфе, задержания в Иерусалиме, столкновения в Бней-Браке
    08:04 В Рахате автомобиль насмерть сбил маленького ребенка
    06:34 В больнице умер мужчина, получивший огнестрельное ранение в Шуафате
    06:10 Прогноз погоды на 16 марта: повышение температуры, малооблачно
    05:46 Axios: Израиль одобрил лицензии на экспорт Украине систем противодействия беспилотникам
    00:06 "Реал" и "Наполи" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
    23:37 СМИ: повышен уровень готовности полиции Берлина на время визита Нетаниягу
    adv_25 ar_right_2
    adv_26 ar_right_3
    adv_27 ar_right_4
    adv_28 ar_right_5