В субботу, 16 марта, вечером, возобновились акции протеста против правительства Нетаниягу. В Кейсарии отставки премьера требуют около двух тысяч демонстрантов, они несут лозунги: "На катарские деньги ты укрепил Яхью Синуара, ты виноват!".

Протестующие перекрыли южный Аялон, требуя от правительства немедленной сделки с ХАМАСом и проведения выборов. Тысячи израильтян собрались в Тель-Авиве на улице Каплан.

Родственники похищенных вместе с сотнями активистов блокируют улицу Бегин, призывая к "немедленной сделке".

Антивоенные акции проходят в Хайфе, Нетании и Кфар-Сабе. Демонстранты блокировали перекресток Раанана.

В Иерусалиме митингующие собрались возле резиденции президента, требуя немедленной отставки правительства. Во время акции кем-то была брошена дымовая шашка, полиция задержала двоих подозреваемых.

В Кейсарии полиция задержала четырех участников акции около дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу по подозрению в нарушении общественного порядка.