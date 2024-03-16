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Израиль

Возобновились акции протеста против правительства Нетаниягу

время публикации: 16 марта 2024 г., 19:39 | последнее обновление: 16 марта 2024 г., 22:02
Возобновились акции протеста против правительства Нетаниягу
Avshalom Sassoni/Flash90
Возобновились акции протеста против правительства Нетаниягу
Miriam Alster/Flash90
Возобновились акции протеста против правительства Нетаниягу
Miriam Alster/Flash90
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В субботу, 16 марта, вечером, возобновились акции протеста против правительства Нетаниягу. В Кейсарии отставки премьера требуют около двух тысяч демонстрантов, они несут лозунги: "На катарские деньги ты укрепил Яхью Синуара, ты виноват!".

Протестующие перекрыли южный Аялон, требуя от правительства немедленной сделки с ХАМАСом и проведения выборов. Тысячи израильтян собрались в Тель-Авиве на улице Каплан.

Родственники похищенных вместе с сотнями активистов блокируют улицу Бегин, призывая к "немедленной сделке".

Антивоенные акции проходят в Хайфе, Нетании и Кфар-Сабе. Демонстранты блокировали перекресток Раанана.

В Иерусалиме митингующие собрались возле резиденции президента, требуя немедленной отставки правительства. Во время акции кем-то была брошена дымовая шашка, полиция задержала двоих подозреваемых.

В Кейсарии полиция задержала четырех участников акции около дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу по подозрению в нарушении общественного порядка.

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