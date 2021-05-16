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NEWSru.co.il :: В Израиле16 мая 2021 г., 00:02

"Хирургический" удар в Газе: боевиков ХАМАСа лишили зарплаты. ВИДЕО

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"Хирургический" удар в Газе: боевиков ХАМАСа лишили зарплаты. ВИДЕО

Вечером 15 мая ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по филиалу центрального банка в районе Рималь (Газа), где были размещены фонды террористической организации ХАМАС, из которых выплачивалась зарплата боевикам "Бригад Изаддина аль-Касама".

Удар по зданию был нанесен высокоточным боеприпасом, так как здание буквально было зажато между двух гражданских построек. ЦАХАЛ заранее уведомил мирных жителей о подготовке к удару, чтобы минимизировать ущерб для них.


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