"Хирургический" удар в Газе: боевиков ХАМАСа лишили зарплаты. ВИДЕО

Вечером 15 мая ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по филиалу центрального банка в районе Рималь (Газа), где были размещены фонды террористической организации ХАМАС, из которых выплачивалась зарплата боевикам "Бригад Изаддина аль-Касама".

Удар по зданию был нанесен высокоточным боеприпасом, так как здание буквально было зажато между двух гражданских построек. ЦАХАЛ заранее уведомил мирных жителей о подготовке к удару, чтобы минимизировать ущерб для них.