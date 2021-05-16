ЦАХАЛ нанес удары по дому и офису главы ХАМАСа в Газе Яхьи Сануара

После 1 часа ночи поступило сообщение, что ЦАХАЛ нанес удар по резиденции главы правительства ХАМАСа в Хан-Юнисе Яхьи Сануара и его брата Мухаммада. Одновременно был нанесен удар по офису Яхьи Сануара в городе Газа.

По предварительным данным, есть убитые и раненые.

Информация подтверждена руководством ХАМАСа.

Сведений о том, пострадал ли сам Яхья Сануар, не поступало.

Агентство Maan пишет, что в нынешних обстоятельствах Яхья Сануар наверняка находится в бункере.

Яхья Сануар

Яхья Сануар родился в 1962 году в Хан-Юнисе, окончил Исламский университет в Газе. Впервые был арестован за террористическую деятельность в 1982 году. В 1988 году был в числе основателей "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС. Несет ответственность за множество терактов и казни десятков жителей Газы, обвиненных в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Сануар был приговорен к 450 годам заключения, но провел в тюрьме 22 года и вышел на свободу в 2011 году в рамках "сделки Шалита".

Ранее Сануар не занимал политических постов, однако отвечал за координацию между политическим и боевым крыльями группировки. Он считался неформальным лидером боевиков ХАМАС, по популярности почти не уступая Мухаммаду Дэйфу.

Как и Дэйф, Сануар пережил несколько попыток ликвидации. В июле 2014 года, в ходе операции "Нерушимая скала", его дом был полностью разрушен израильскими ВВС. Однако сам Яхья Сануар уцелел.

Его младший брат Мухаммад Сануар является одним из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама". Он также пережил несколько попыток покушения.

Братья Сануар активно участвовали в разработке стратегии туннельной и ракетной войны против Израиля. Назначение Яхьи Сануара в феврале 2017 года на пост главы правительства ХАМАСа в Газе шло вразрез с попытками налаживания диалога между "Исламским движением сопротивления" и "Организацией освобождения Палестины". Многими в Палестинской автономии этот выбор ассоциировался с неизбежностью скорой войны между ХАМАС и Израилем.