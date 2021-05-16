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NEWSru.co.il :: В Израиле16 мая 2021 г., 11:18

Как действовать во время тревоги. Инструкции от Управления тылом. ВИДЕО

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Как действовать во время тревоги. Инструкции от Управления тылом. ВИДЕО

Редакция NEWSru.co.il напоминает нашим читателям об инструкциях Управления тылом в случае получения оповещения о ракетном обстреле израильской территории.

Если вы находитесь в здании

Если у вас есть защищенная комната или бомбоубежище, во время сирены и еще десять минут после того, как она стихнет, вам следует находиться в этих помещениях. В защищенной комнате следует плотно закрыть окно и дверь и расположиться на полу ниже уровня окна.


Если у вас нет ни защищенной комнаты, ни бомбоубежища, идите на лестничную клетку. На лестнице наиболее защищенным являются самые нижние этажи, но не первый, поскольку вы можете пострадать от взрывной волны и осколков, если ракета упадет рядом с домом.

Если вы живете в частном доме, где нет "мамада", бомбоубежища или лестничной клетки, вам следует заранее выбрать в доме самую внутреннюю комнату с наименьшим количеством окон и внешних стен. Из этой комнаты следует убрать все бьющиеся предметы.

Ни в коем случае в момент обстрела нельзя находиться у окон.

Если вы находитесь на открытом воздухе

При наличии рядом здания следует войти в него и спрятаться от обстрела в бомбоубежище или на лестничной клетке (не на первом этаже).

В ином случает следует лечь на землю и прикрыть голову руками.

В частном автомобиле или такси

Остановиться, выйти из машины. При наличии рядом здания следует войти в него и спрятаться от обстрела в бомбоубежище или на лестничной клетке (не на первом этаже). Если построек поблизости нет, отойти от машины на безопасное расстояние, лечь на землю и закрыть голову руками.

В общественном транспорте (в поезде или автобусе)


Водители городского транспорта делают остановку, пассажиры выходят из автобуса и заходят в ближайшие здания.

В том случае, если речь идет о междугородних автобусах или поездах, водителю следует сбросить скорость, а пассажирам - лечь или сесть в проходе между креслами, ниже уровня окон, и закрыть голову руками.

Во время воздушной тревоги нельзя пользоваться лифтом.

Выходить из убежища можно только через десять минут после того, как стихнет сигнал, оповещающий о ракетном обстреле. Десять минут - это четыре песни.

Управление тылом рекомендует всем гражданам скачать новое мобильное приложение для предупреждений о ракетных обстрелах территории Израиля. Пользователи приложения, которое можно установить на четырех языках - иврите, английском, арабском и русском - могут сами определять географию предупреждений.

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