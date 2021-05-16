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NEWSru.co.il :: В Израиле16 мая 2021 г., 19:02

Ограничения, введенные Управлением тыла ЦАХАЛа на 16-17 мая

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Ограничения, введенные Управлением тыла ЦАХАЛа на 16-17 мая

Управление тыла ЦАХАЛа опубликовало новые ограничения, которые будут действовать с вечера воскресенья, 16 мая, до вечера понедельника, 17 мая.

В связи с ракетными обстрелами в 80-километровой зоне от границ сектора запрещено скопление более 10 людей на открытой местности и более 100 людей (с учетом эпидемиологических ограничений) в закрытом помещении.

Работа предприятий и учреждений разрешена при наличии в них соответствующего стандартами убежища, до которого можно добраться за требуемое время.


Ограничения касаются района, прилегающего к сектору Газы, Западного Лахиша, Западного Негева, Лахиша, Центрального Негева, Южной Шфелы, Дана, Шфелы, Шарона и Яркона.

В районах, прилегающих к сектору Газы, учебная деятельность запрещена.

В остальных вышеуказанных районах будут проходить занятия в сфере образования для детей с особыми потребностями, если помещение, где проводятся занятия, защищено.

На остальной территории страны никаких ограничений нет.

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