Теракт в Иерусалиме, пострадали шесть человек

16 мая примерно в 17:00 в иерусалимском квартале Шейх-Джарах был совершен наезд на прохожих. Пресс-служба МАДА сообщает о шести пострадавших, все они в сознании. СМИ сообщают, что четверо пострадавших - сотрудники полиции, получившие травмы легкой и средней тяжести.

Террорист нейтрализован.

Позже стало известно, что один из сотрудников полиции получил огнестрельное ранение, когда другой полицейский выстрелил в террориста.

Ранее в воскресенье на перекрестке Бани Наим к востоку от Хеврона террористы обстреляли автомобиль с израильтянами. Никто не пострадал, автомобилю причинен ущерб.