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NEWSru.co.il :: В Израиле16 мая 2021 г., 17:07

Теракт в Иерусалиме, пострадали шесть человек

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Теракт в Иерусалиме, пострадали четыре сотрудника полиции. 16 мая 2021 года Теракт в Иерусалиме, пострадали четыре сотрудника полиции. 16 мая 2021 года Теракт в Иерусалиме, пострадали четыре сотрудника полиции

16 мая примерно в 17:00 в иерусалимском квартале Шейх-Джарах был совершен наезд на прохожих. Пресс-служба МАДА сообщает о шести пострадавших, все они в сознании. СМИ сообщают, что четверо пострадавших - сотрудники полиции, получившие травмы легкой и средней тяжести.

Террорист нейтрализован.

Позже стало известно, что один из сотрудников полиции получил огнестрельное ранение, когда другой полицейский выстрелил в террориста.

Ранее в воскресенье на перекрестке Бани Наим к востоку от Хеврона террористы обстреляли автомобиль с израильтянами. Никто не пострадал, автомобилю причинен ущерб.

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Попытка теракта неподалеку от Хеврона, пострадавших нет
 

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