Обрушение трибуны в синагоге в Гиват-Зеэве: есть погибшие, множество пострадавших

Вечером в воскресенье, 16 мая, в синагоге Гиват-Зеэва обрушилась трибуна. Здание, принадлежащее Карлинскму хасидскому двору, не было достроено. Жители города в беседе с нашим корреспондентом утверждают, что местные власти не дали разрешения на строительство синагоги, однако в недостроенном здании велись службы.

Как сообщает новостная редакция "Кан 11", во время обрушения на трибуне находилось около 600 человек, около 60 из них пострадали, состояние двух человек оценивается как критическое, шести - тяжелое.

На месте находится наш корреспондент Алла Гаврилова. Она сообщает, что такое число молящихся объясняется праздником Шавуот. Среди пострадавших – множество детей и подростков.

По ее словам, из-за большого скопления полиции и машин скорой помощи на месте возникли пробки, мешающие эвакуации пострадавших.

В эвакуации участвуют вертолеты ЦАХАЛа и службы скорой помощи. К оказанию помощи привлечены военнослужащие спасательных подразделений службы тыла и подразделение 669, занимающееся эвакуацией раненых.

В иерусалимских больницах объявлено чрезвычайное происшествие с множеством пострадавших. Медики и сотрудники спасательных служб экстренно прибывают в больницы, чтобы помочь своим коллегам.

Многие врачи-специалисты из больниц вне Иерусалима получили распоряжение быть готовыми по первому требованию прибыть на работу, чтобы оказать помощь пострадавшим, которые прибудут из столицы.

Отметим, что трагедия произошла спустя 16 дней после того, как во время праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон во время давки погибли 45 человек.

В "твиттере" новостной службы корпорации "Кан" опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором запечатлен момент обрушения трибуны.