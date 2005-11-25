В "Адаса Ар-Цофим" толпа родственников скончавшегося пациента устроила "погром"

Вечером 16 мая администрация иерусалимской больницы "Адаса Ар-Цофим" сообщила о насилии в отношении медперсонала и о материальном ущербе, причиненном родственниками пациента, поступившего в больницу в критическом состоянии.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что инцидент произошел после того, как медики сообщили родственникам о том, что реанимационные мероприятия не увенчались успехом, и пациент умер. После этого более десятка людей ворвались в отделение интенсивной терапии, они били стекла, ломали медицинское оборудование, крушили мебель.

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Радиостанция передала, что никто из медперсонала не получил серьезных травм. В больницу была вызвана полиция.