В Ашдоде убита женщина, полиция задержала ее мужа

Полиция, приехавшая по вызову в квартиру в доме на улице Агана в Ашдоде, обнаружила в квартире труп женщины примерно 50 лет со следами насилия на теле.

Парамедики МАДА были вынуждены констатировать смерть женщины на месте происшествия.

По подозрению в убийстве задержан муж покойной, мужчина 54 лет.

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Полиция сообщает, что подозреваемый скрылся с места происшествия, но позже был найден и доставлен в следственный отдел для допроса.