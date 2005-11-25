В Ашдоде убита женщина, полиция задержала ее мужа
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Полиция, приехавшая по вызову в квартиру в доме на улице Агана в Ашдоде, обнаружила в квартире труп женщины примерно 50 лет со следами насилия на теле.
Парамедики МАДА были вынуждены констатировать смерть женщины на месте происшествия.
По подозрению в убийстве задержан муж покойной, мужчина 54 лет.
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Полиция сообщает, что подозреваемый скрылся с места происшествия, но позже был найден и доставлен в следственный отдел для допроса.
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