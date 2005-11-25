"Кешет": гражданин Израиля участвовал в перестрелке в Дженине на стороне боевиков
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В понедельник, 16 мая, была разрешена к публикации информация о том, что в перестрелке в Дженине, произошедшей 13 мая, на стороне боевиков находился гражданин Израиля.
По информации телеканала "Кешет", речь идет о жителе Дженина, имеющем гражданство Израиля. Он был ранен в перестрелке и был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе вместе Даудом Зубайди, братом Захарии Зубайди – лидера боевиков ФАТХа. Зубайди позднее скончался от ран.
По информации телеканала, раненый боевик является сыном палестинского араба и матери, гражданки Израиля.
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В этом бою погиб боец подразделения спецназа пограничной полиции (ЯМАМ), старший сержант Ноам Раз.
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