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В Израиле

Подписан приказ о сносе дома одного из убийц Вячеслава Голева

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Подписан приказ о сносе дома одного из убийц Вячеслава Голева
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командующий центральным военным округом генерал-майор Йехуда Фукс подписал приказ о разрушении дома одного из убийц Вячеслава Голева на въезде в Ариэль.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что дом, в котором проживает семья Юсуфа Аси, находится в деревне Карауат Бани Хасан.

Приказ был подписан после того, как были отклонены возражения родных террориста. При этом у семьи остается возможность обратиться в Высший суд справедливости.

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Террористы были задержаны 30 апреля, а 1 мая ЦАХАЛ произвел разметку их домов под снос.

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