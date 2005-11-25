Подписан приказ о сносе дома одного из убийц Вячеслава Голева
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Командующий центральным военным округом генерал-майор Йехуда Фукс подписал приказ о разрушении дома одного из убийц Вячеслава Голева на въезде в Ариэль.
Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что дом, в котором проживает семья Юсуфа Аси, находится в деревне Карауат Бани Хасан.
Приказ был подписан после того, как были отклонены возражения родных террориста. При этом у семьи остается возможность обратиться в Высший суд справедливости.
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Террористы были задержаны 30 апреля, а 1 мая ЦАХАЛ произвел разметку их домов под снос.
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