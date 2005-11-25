Патриарх Иерусалима обвинил Израиль в неуважении к церкви из-за беспорядков на похоронах Ширин Абу Аклэ

Патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла, патриарх Иерусалимской греческой православной церкви Феофил III и директор больницы Святого Иосифа Жамиль Кусса провели совместную пресс-конференцию, посвященную похоронам журналистки телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ.

В ходе пресс-конференции патриархи осудили действия израильских служб безопасности во время похорон журналистки и назвали поведение полиции "непропорциональным применением силы".

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Пьербаттиста Пиццабалла также заявил, что израильская полиция нарушила права участников похоронной церемонии и Израиль таким образом виновен в неуважении к церкви.

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Напомним, после полудня в пятницу, 13 мая, гроб с телом Ширин Абу Аклэ – журналистки "Аль-Джазиры", погибшей 11 мая в Дженине, вынесли из здания французской больницы Святого Иосифа. Около больницы собрались сотни людей. Хотя Ширин была католичкой, мужчины-мусульмане устроили массовую молитву "о душе шахидки".

Полиция настаивала на том, чтобы на катафалке не закрепляли палестинские флаги. Полиция также просила не нести флаги за гробом.

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В результате группа арабов, несшая гроб и теснимая полицией, почти уронила гроб.