Прогноз погоды на 15 мая: небольшое понижение температуры, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 16 мая, температура будет немного ниже, чем вчера, и примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 12-23 градусов, в Тель-Авиве – 17-22, в Хайфе – 17-20, в Эйлате – 20-32, в Беэр-Шеве – 14-27, в Мицпе-Рамоне – 14-22, на побережье Мертвого моря – 21-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-22, в Ариэле – 13-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-29, на Голанских высотах – 14-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 60-90 см.

adv_10 incontent_1

adv_11 m_ar_1

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

Во вторник-четверг – солнечно и тепло, постепенное повышение температуры.