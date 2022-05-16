adv_07 m_ar_top_1
adv_08 ar_top_1
Иерусалим:
12 - 23°
Тель-Авив:
17 - 22°
Эйлат:
20 - 32°
Приложение
для Android
Все новости
adv_09 m_ar_top_2
adv_06 ar_top_2
В Израиле

В Самарии предотвращен теракт: житель Эль-Биры планировал атаковать израильтян с топором

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото
В Самарии предотвращен теракт: житель Эль-Биры планировал атаковать израильтян с топором
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на понедельник, 16 мая, в районе перекрестка Тапуах (Самария) бойцами пограничной полиции был остановлен для проверки автомобиль, в котором при обыске были обнаружены топор и предсмертная записка.

В записке на арабском языке было сказано о намерении совершить "акт возмездия".

Предварительное расследование показало, что водитель (22-летний житель Эль-Биры) около часа ездил в поисках одиноко стоявших израильтян, чтобы совершить нападение.

adv_10 incontent_1

adv_11 m_ar_1

Задержанный передан для допросов следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК). Операции проводились в деревнях Бейтуния, Ахтабта, Аль-Ямун, Эль-Бира и в городе Туль-Карем. В общей сложности задержаны девять подозреваемых, заявляют военные (агентство Maan сообщает о 12 задержанных). Они переданы для допросов следователям ШАБАКа. Во время операций в Иудее и Самарии за последние сутки среди израильтян пострадавших не было. Хотя во время проведения операции в Эль-Бире была попытка обстрела военных.

adv_12 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
adv_13 ar_middle_wwh
adv_14 ar_middle_yandex
adv_15 ar_right_wwh
adv_16 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

07:54 Рост цен на покупку жилья в Израиле достиг 16,3%
07:51 Операция "Волнорез" продолжается: задержаны девять подозреваемых в терроре
06:58 Уровень инфляции в Израиле достиг 4%
06:53 Коронавирус в мире: более 521 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам
05:44 Прогноз погоды на 15 мая: небольшое понижение температуры, переменная облачность
22:38 Учения Управления тылом: когда и в каких населенных пунктах прозвучат сигналы тревоги
20:22 Снимки ImageSat показали последствия удара, нанесенного 13 мая по военному объекту в Сирии
19:48 Правящая партия Швеции поддержала вступление страны в NATO
19:05 СМИ: США намерены исключить организацию, основанную Меиром Кахане, из "черного списка"
18:44 В Акко задержана израильтянка, угрожавшая "всех взорвать"
adv_17 ar_right_2
adv_18 ar_right_3
adv_19 ar_right_4
adv_20 ar_right_5