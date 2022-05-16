В Самарии предотвращен теракт: житель Эль-Биры планировал атаковать израильтян с топором

В ночь на понедельник, 16 мая, в районе перекрестка Тапуах (Самария) бойцами пограничной полиции был остановлен для проверки автомобиль, в котором при обыске были обнаружены топор и предсмертная записка.

В записке на арабском языке было сказано о намерении совершить "акт возмездия".

Предварительное расследование показало, что водитель (22-летний житель Эль-Биры) около часа ездил в поисках одиноко стоявших израильтян, чтобы совершить нападение.

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Задержанный передан для допросов следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК). Операции проводились в деревнях Бейтуния, Ахтабта, Аль-Ямун, Эль-Бира и в городе Туль-Карем. В общей сложности задержаны девять подозреваемых, заявляют военные (агентство Maan сообщает о 12 задержанных). Они переданы для допросов следователям ШАБАКа. Во время операций в Иудее и Самарии за последние сутки среди израильтян пострадавших не было. Хотя во время проведения операции в Эль-Бире была попытка обстрела военных.