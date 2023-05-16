ЦАХАЛ провел операцию на окраине Иерихона, задержаны подозреваемые

Рано утром во вторник, 16 мая, израильские военные провели операцию в деревне Акабат-Джабр, на южной окраине Иерихона. Агентство Maan передает, что были задержаны трое молодых мужчин.

Сообщается также, что во время проведения операции произошла перестрелка, в ходе которой один житель Палестинской автономии был ранен. О пострадавших среди израильских военных не сообщается.

ЦАХАЛ заявляет, что в лагере беженцев Акабат-Джабр были задержаны пятеро подозреваемых: двое из них – разыскиваемые террористы, причастные к обстрелам военных, кроме того задержаны трое участников вооруженного нападения на военных, проводивших операцию. Непосредственное задержание разыскиваемых террористов осуществлялось бойцами спецподразделения "Дувдеван".