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    В Израиле

    ЦАХАЛ провел операцию на окраине Иерихона, задержаны подозреваемые

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    Maan: ЦАХАЛ провел операцию на окраине Иерихона, задержаны трое подозреваемых
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Рано утром во вторник, 16 мая, израильские военные провели операцию в деревне Акабат-Джабр, на южной окраине Иерихона. Агентство Maan передает, что были задержаны трое молодых мужчин.

    Сообщается также, что во время проведения операции произошла перестрелка, в ходе которой один житель Палестинской автономии был ранен. О пострадавших среди израильских военных не сообщается.

    ЦАХАЛ заявляет, что в лагере беженцев Акабат-Джабр были задержаны пятеро подозреваемых: двое из них – разыскиваемые террористы, причастные к обстрелам военных, кроме того задержаны трое участников вооруженного нападения на военных, проводивших операцию. Непосредственное задержание разыскиваемых террористов осуществлялось бойцами спецподразделения "Дувдеван".

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