Переговоры у президента на грани срыва, Герцог призывает стороны проявить терпение

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с участниками переговоров по вопросу о юридической реформе.

Речь идет об исключительном шаге президента, который обычно воздерживается от прямого вмешательства в процесс переговоров. Однако на фоне сообщений о напряженной атмосфере на переговорах и реальной опасности их срыва, президент Герцог встретился с представителями коалиции и оппозиции и призвал стороны к терпению. "Я понимаю, что есть трудности, но народ ждет договоренностей. Сейчас самое главное продолжать диалог. Я понимаю, что вы сейчас переживаете, и понимаю, что на вас оказывается давление. Но нынешний момент – это момент проявить лидерство. Большинство народа ждет успеха на переговорах, но чтобы добиться его, необходимо время".

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"На повестке дня судьбоносные вопросы. Мы знаем, что такое агрессивная и силовая политика и знаем, что есть немало сил, стремящихся сорвать переговоры", – добавил президент.

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Отмечается, что Герцог предпринял еще один неординарный шаг: он пригласил известного публициста Миху Гудмана для беседы с участниками переговоров. Гудман встретился по очереди с представителями коалиции и оппозиции, и говорил с ними о важности достижения соглашений.

Сами переговоры сегодня не привели к какому-либо продвижению. По сообщению "Исраэль а-Йом", в "Еш Атид" заняли особо агрессивную позицию, которая обострилась еще более на фоне публикаций о возможном отказе коалиции предоставить оппозиции место в комиссии по выбору судей.

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Как сообщалось ранее секретарь правительства Йоси Фукс предупредил: если не будут достигнуты соглашения, то в состав комиссии войдут два представителя коалиции, а не один от коалиции и один от оппозиции, как это принято сегодня. "Работа комиссии и ее созыв являются и останутся прерогативой министра юстиции", – добавил Фукс.

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Министр юстиции является, в соответствии с законом, главой комиссии по выбору судей. В эту комиссию входят также еще один министр, трое судей Верховного суда, в том числе его глава, два представителя коллегии адвокатов и два депутата. В законе не оговорено предоставление места в комиссии представителю оппозиции, однако это стало правилом и нормой. Представители Кнессета избираются тайным голосованием, и формально коалиция может воспрепятствовать избранию представителя оппозиции. Одним из кандидатов от коалиции является депутат Тали Готлиб ("Ликуд").

В "Еш Атид" со своей стороны заявили, что отказ предоставить им место в комиссии приведет к немедленному прекращению участия представителей партии в переговорах.

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Авторы реформы – министр юстиции Ярив Левин и глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман – заявляют в последние дни, что намерены добиваться утверждения фрагментов реформы вне связи с итогами переговоров в президентской канцелярии. "После утверждения бюджета настанет решающий момент. До конца сессии мы должны утвердить хотя бы один закон. Если это возможно, то в рамках переговоров, если нет – односторонне", – сказал министр юстиции Левин в беседах с приближенными. Он также намекнул на возможность ухода в отставку. "Если мы не продвигаем реформу, мне нечего делать на этой должности", – заявил он. По сведениям "Кешет", Левин не беседовал на эту тему с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Отношения между ними заметно ухудшились на фоне общественной критики в адрес реформы. Левин, который до недавнего времени был наиболее приближенным к Нетаниягу политиком, утратил его поддержку. Именно поэтому в "Ликуде" полагают, что, несмотря на угрозы, Левин в отставку не подаст.