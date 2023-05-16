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    В Израиле

    Международный экзамен PIRLS: за время пандемии израильские школьники стали хуже читать и понимать прочитанное

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    Международный экзамен PIRLS: за время пандемии израильские школьники стали хуже читать и понимать прочитанное
    Yonatan Sindel/Flash90

    Национальное управление по измерению и оценке образования (РАМА) опубликовала во вторник, 16 мая, результаты международного экзамена по качеству чтения и пониманию текста, который был проведен в 2022 году, после эпидемии коронавируса.

    В рамках международного исследования Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), который проводится раз в пять лет, начиная с 2001 года, учащиеся четвертых классов сдают ряд тестов на родном языке. В Израиле тесты прошли около 5 тысяч детей из 200 школ.

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    Результаты тестов продемонстрировали ухудшение навыков израильских школьников читать и понимать прочитанное. По сравнению с последним экзаменом, проводившимся в 2016 году, показатель школьников снизился на 20 пунктов до 510 пунктов, приблизившись к результату двадцатилетней давности. При этом средний мировой показатель снизился на 8 пунктов.

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    Израиль в мировом рейтинге оказался на 30 месте.

    Хуже, чем в Израиле дела обстоят в Турции, во франкоязычных школах Бельгии, Черногории, Азербайджане, Бразилии, Северной Македонии, Египте, Иордании, Иране, ЮАР.

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    При этом учащиеся арабских школ продемонстрировали стабильный результат, их навыки чтения и понимания текста на арабском по-прежнему ниже, чем в еврейских школах, но при этом общий показатель снизился всего на 7 пунктов до 454.

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