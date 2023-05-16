Встречи у президента и давление Левина: возобновляются переговоры по юридической реформе

Сегодня, 16 мая, в канцелярии президента Герцога возобновляются переговоры по юридической реформе. Они были прерваны в связи с операцией "Щит и стрела" в секторе Газы (9-13 мая).

Как сообщает газета "Исраэль а-Йом", в коалиции намерены провести часть реформы до конца летней сессии Кнессета. Согласно опубликованной информации, в коалиции предпочитают сделать это в рамках переговоров, по соглашению с оппозицией, однако в случае провала или тупика на переговорах часть реформы будет утверждена в одностороннем порядке. Судя по всему, речь идет о минимальной, крайней незначительной части реформы, так как премьер-министр Биньямин Нетаниягу опасается новой вспышки акций протеста с одной стороны и находится под давлением внутри коалиции с другой.

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"Исраэль а-Йом" сообщает, что в коалиции намерены 22 мая утвердить бюджет и закон о хозяйственном регулировании. Это оставит коалиции полтора месяца до окончания сессии, которые будут посвящены переговорам и принятию решений о дальнейших шагах в случае их провала.

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Авторы реформы – министр юстиции Ярив Левин и глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман – заявляют в последние дни, что намерены добиваться утверждения фрагментов реформы вне связи с итогами переговоров в президентской канцелярии. "После утверждения бюджета настанет решающий момент. До конца сессии мы должны утвердить хотя бы один закон. Если это возможно, то в рамках переговоров, если нет – односторонне", – сказал министр юстиции Левин в беседах с приближенными. Он также намекнул на возможность ухода в отставку. "Если мы не продвигаем реформу, мне нечего делать на этой должности", – заявил он. По сведениям "Кешет", Левин не беседовал на эту тему с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Отношения между ними заметно ухудшились на фоне общественной критики в адрес реформы. Левин, который до недавнего времени был наиболее приближенным к Нетаниягу политиком, утратил его поддержку. Именно поэтому в "Ликуде" полагают, что, несмотря на угрозы, Левин в отставку не подаст.

Одновременно коалиция пошла на компромисс, отказавшись от требования заморозить формирование комиссии по выбору судей до тех пор, пока не будут завершены переговоры. Первое заседание комиссии должно состояться 15 июня, а до этого должны пройти выборы представителей Кнессета в ее состав. В коалиции намеревались внести изменения в устав Кнессета и отложить выборы, что парализовало бы работу комиссии.

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В оппозиции, в свою очередь, предупредили, что такой шаг приведет к срыву переговоров у президента. В коалиции согласились, а глава фракции "Махане Мамлахти" Зеэв Элькин назвал это первой победой в бою за состав комиссии по выбору судей. Это заявление Элькина разгневало секретаря правительства Йоси Фукса, который опубликовал (а затем стер) запись в микроблоге твиттер. Фукс пригрозил, что, если не будут достигнуты соглашения, то в состав комиссии войдут два представителя коалиции, а не один от коалиции и один от оппозиции, как это принято сегодня. "Работа комиссии и ее созыв являются и останутся прерогативой министра юстиции", – добавил Фукс.

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Министр юстиции является, в соответствии с законом, главой комиссии по выбору судей. В эту комиссию входят также еще один министр, трое судей Верховного суда, в том числе его глава, два представителя коллегии адвокатов и два депутата. В законе не оговорено предоставление места в комиссии представителю оппозиции, однако это стало правилом и нормой. Представители Кнессета избираются тайным голосованием, и формально коалиция может воспрепятствовать избранию представителя оппозиции. Одним из кандидатов от коалиции является депутат Тали Готлиб ("Ликуд").

Из окружения президента Ицхака Герцога передали: "Глава государства уже неоднократно говорил и считает необходимым повторить: в этом процессе нет победителей и проигравших. Победа одной стороны станет поражением для государства Израиль".