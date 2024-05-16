x
16 мая 2024
|
последняя новость: 06:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 мая 2024
|
16 мая 2024
|
последняя новость: 06:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе: удары по целям, ГО ХАМАСа сообщает о десятках убитых

время публикации: 16 мая 2024 г., 06:44 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 06:45
Операция ЦАХАЛа в Газе: удары по целям, ГО ХАМАСа сообщает о десятках убитых
AP Photo/Abed Khaled

В ночь на 16 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе высокая.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому на улице Ас-Сахаба в городе Газа, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Сидра в квартале Дарадж, на востоке города Газа, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Джабалии;

В центре сектора: источники в Газе сообщали об убитых в результате удара ЦАХАЛа по цели в Нусейрате.

На юге сектора: вертолеты ЦАХАЛа обстреливали цели в районе Аль-Дженейна, на востоке Рафаха; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Аль-Халькауи около школы Рабаа в центре Рафаха, есть убитые и раненые; источники в Газе сообщали об убитом в результате действий израильских военных на востоке Рафаха

Руководство гражданской обороны Газы (структура ХАМАСа) сообщило об обнаружении тел десятков убитых после выхода сил ЦАХАЛа из районов Зайтун и Ас-Сабра в городе Газа.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 16 мая.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 мая 2024

223-й день войны в Израиле. Хронология событий