Операция ЦАХАЛа в Газе: удары по целям, ГО ХАМАСа сообщает о десятках убитых

В ночь на 16 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе высокая.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому на улице Ас-Сахаба в городе Газа, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Сидра в квартале Дарадж, на востоке города Газа, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Джабалии;

В центре сектора: источники в Газе сообщали об убитых в результате удара ЦАХАЛа по цели в Нусейрате.

На юге сектора: вертолеты ЦАХАЛа обстреливали цели в районе Аль-Дженейна, на востоке Рафаха; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Аль-Халькауи около школы Рабаа в центре Рафаха, есть убитые и раненые; источники в Газе сообщали об убитом в результате действий израильских военных на востоке Рафаха

Руководство гражданской обороны Газы (структура ХАМАСа) сообщило об обнаружении тел десятков убитых после выхода сил ЦАХАЛа из районов Зайтун и Ас-Сабра в городе Газа.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 16 мая.