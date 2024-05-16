ЦАХАЛ атаковал с самолетов и беспилотников более десятка целей в Ливане

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что с беспилотников и самолетов были атакованы более десятка целей на юге Ливана.

С помощью БПЛА в районе деревни Кана были ликвидированы несколько боевиков во время подготовки к осуществлению теракта против Израиля.

Самолеты военно-воздушных сил в течение дня наносили удары по объектам "Хизбаллы" в деревнях Айта аш-Шааб, Мейс аль-Джабал, Кфар-Кила. Целями атак были здания, использовавшиеся в военных целях, в том числе в то время, когда в них находились боевики.