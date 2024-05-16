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Израиль

ЦАХАЛ атаковал с самолетов и беспилотников более десятка целей в Ливане

время публикации: 16 мая 2024 г., 19:31 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 19:31
ЦАХАЛ атаковал с самолетов и беспилотников более десятка целей в Ливане
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что с беспилотников и самолетов были атакованы более десятка целей на юге Ливана.

С помощью БПЛА в районе деревни Кана были ликвидированы несколько боевиков во время подготовки к осуществлению теракта против Израиля.

Самолеты военно-воздушных сил в течение дня наносили удары по объектам "Хизбаллы" в деревнях Айта аш-Шааб, Мейс аль-Джабал, Кфар-Кила. Целями атак были здания, использовавшиеся в военных целях, в том числе в то время, когда в них находились боевики.

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