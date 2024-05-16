Операция ЦАХАЛа в Газе: только в Джабалии ликвидированы более 150 террористов. Видео

Силы 98-й дивизии продолжают боевые действия в районе Джабалии, на севере сектора Газы. Силы 162-й дивизии ведут бои в районе Рафиаха, на юге сектора.

За последние сутки в районе Рафиаха были атакованы десятки объектов ХАМАСа.

Силы 401-й бригады и бригады "Гивати" ведут бои в восточной части Рафиаха. За сутки уничтожено несколько групп боевиков террористических организаций. Найдено много оружия и входов в туннели.

Только в районе Джабалии с момента начала новой операции в этом районе в мае 2024 года были ликвидированы более 150 боевиков. За сутки атакованы несколько пусковых установок и обнаружены десятки ракет, в том числе дальнобойные.

Бойцы бригады "Цанханим", 7-й бригады и 460-й бригады ведут бои в Джабалии. Помимо прочего, были задержаны несколько боевиков, которые пытались смешаться с мирными гражданами. Рядом со школами и гуманитарными зонами было найдено оружие.

Вечером 15 мая 99-я дивизия завершила действия в районе Зайтун.

Бойцы 2-й бригады за последние сутки ликвидировали нескольких террористов.

Бойцы 2-й и 679-й бригад продолжают бои в центре сектора Газы.