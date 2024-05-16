На границе с Ливаном вновь прозвучал сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения БПЛА

В населенных пунктах на границе с Ливаном в 22:16 прозвучал сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения беспилотного аппарата.

Тревога объявлена в кибуцах Дафна, а-Гошрим, Дан, Снир, в мошаве Шаар-Яшув, деревне Гаджар.

Спустя несколько минут сигнал тревоги прозвучал еще в 12 населенных пунктах Западной Галилеи.

Информация уточняется.

Последний раз сигнал тревоги звучал на границе с Ливаном в 18:54.