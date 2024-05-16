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Израиль

На границе с Ливаном вновь прозвучал сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения БПЛА

время публикации: 16 мая 2024 г., 22:21 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 22:35
На границе с Ливаном вновь прозвучал сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения БПЛА
Фото: А.Завин / NEWSru.co.il

В населенных пунктах на границе с Ливаном в 22:16 прозвучал сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения беспилотного аппарата.

Тревога объявлена в кибуцах Дафна, а-Гошрим, Дан, Снир, в мошаве Шаар-Яшув, деревне Гаджар.

Спустя несколько минут сигнал тревоги прозвучал еще в 12 населенных пунктах Западной Галилеи.

Информация уточняется.

Последний раз сигнал тревоги звучал на границе с Ливаном в 18:54.

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