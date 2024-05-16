Тревога в Западной Галилее: очередной обстрел и вторжение БПЛА из Ливана
время публикации: 16 мая 2024 г., 11:04 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 11:26
В 11:04 16 мая в Зарите (Западная Галилея) была слышна тревога. Зафиксирован ракетный обстрел с территории Ливана.
Вскоре вновь была тревога примерно в том же районе. Причина: вторжение БПЛА.
В 11:08 и 11:10 повторная тревога в Зарите.
Информация уточняется.
"Хизбалла" заявляет, что в течение нескольких часов утром 16 мая боевики этой организации выпустили более 60 ракет по территории Израиля.
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