Тревога в Западной Галилее: очередной обстрел и вторжение БПЛА из Ливана

В 11:04 16 мая в Зарите (Западная Галилея) была слышна тревога. Зафиксирован ракетный обстрел с территории Ливана.

Вскоре вновь была тревога примерно в том же районе. Причина: вторжение БПЛА.

В 11:08 и 11:10 повторная тревога в Зарите.

Информация уточняется.

"Хизбалла" заявляет, что в течение нескольких часов утром 16 мая боевики этой организации выпустили более 60 ракет по территории Израиля.