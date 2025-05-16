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Израиль

Бойцы ЦАХАЛа продолжают оперативную деятельность на юге сектора Газы

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 мая 2025 г., 17:53 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 17:53
Бойцы ЦАХАЛа продолжают оперативную деятельность на юге сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы "Южной бригады", находящиеся под командованием дивизии "Газа", продолжают оперативную деятельность на юге сектора.

На этой неделе группа террористов предприняла попытку обстрела противотанковыми ракетами израильских военнослужащих. Силы ЦАХАЛа открыли ответный огонь по террористам и ликвидировали их. Потерь среди бойцов ЦАХАЛа нет.

Кроме того, бойцы "Южной бригады" ликвидировали десятки террористов, действуя по уничтожению террористической инфраструктуры на земле и под землей.

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