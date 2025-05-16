Бойцы ЦАХАЛа продолжают оперативную деятельность на юге сектора Газы

Бойцы "Южной бригады", находящиеся под командованием дивизии "Газа", продолжают оперативную деятельность на юге сектора.

На этой неделе группа террористов предприняла попытку обстрела противотанковыми ракетами израильских военнослужащих. Силы ЦАХАЛа открыли ответный огонь по террористам и ликвидировали их. Потерь среди бойцов ЦАХАЛа нет.

Кроме того, бойцы "Южной бригады" ликвидировали десятки террористов, действуя по уничтожению террористической инфраструктуры на земле и под землей.