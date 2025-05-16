Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 16 мая, температура повысится и днем будет выше среднесезонной во внутренних и горных районах. Сухо. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 14-31 градусов, в Тель-Авиве – 17-25, в Хайфе – 16-23, в Эйлате – 22-38, в Беэр-Шеве – 15-34, в Мицпе-Рамоне – 16-33, на побережье Мертвого моря – 21-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-26, в Ариэле – 13-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-28, на Голанских высотах – 13-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градуса, высота волн – 30-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В субботу – резкое повышение температуры, очень жарко, шарав. В воскресенье-понедельник жара спадет.