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Израиль

Полиция: террорист, напавший на полицейского в Иерусалиме, ликвидирован на месте

Террористы
Теракт
Полиция
Иерусалим
время публикации: 16 мая 2025 г., 22:36 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 22:48
Полиция: террорист, совершивший теракт в Иерусалиме, ликвидирован на месте
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила, что террорист, совершивший теракт с применением ножа у ворот Цепи в Иерусалиме, был ликвидирован на месте.

Теракт произошел в нескольких метрах от полицейского участка пограничной полиции (МАГАВ), в результате нападения один полицейский получил ранение средней тяжести.

Прибывшие на место полицейский и боец пограничной полиции выстрелами ликвидировали террориста.

Командующий Иерусалимским округом Амир Арзани провел первоначальную оценку ситуации, силы полиции оцепили место происшествия и приступили к сбору улик.

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