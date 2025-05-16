Полиция: террорист, напавший на полицейского в Иерусалиме, ликвидирован на месте
время публикации: 16 мая 2025 г., 22:36 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 22:48
Полиция сообщила, что террорист, совершивший теракт с применением ножа у ворот Цепи в Иерусалиме, был ликвидирован на месте.
Теракт произошел в нескольких метрах от полицейского участка пограничной полиции (МАГАВ), в результате нападения один полицейский получил ранение средней тяжести.
Прибывшие на место полицейский и боец пограничной полиции выстрелами ликвидировали террориста.
Командующий Иерусалимским округом Амир Арзани провел первоначальную оценку ситуации, силы полиции оцепили место происшествия и приступили к сбору улик.