Полиция: террорист, напавший на полицейского в Иерусалиме, ликвидирован на месте

Полиция сообщила, что террорист, совершивший теракт с применением ножа у ворот Цепи в Иерусалиме, был ликвидирован на месте.

Теракт произошел в нескольких метрах от полицейского участка пограничной полиции (МАГАВ), в результате нападения один полицейский получил ранение средней тяжести.

Прибывшие на место полицейский и боец пограничной полиции выстрелами ликвидировали террориста.

Командующий Иерусалимским округом Амир Арзани провел первоначальную оценку ситуации, силы полиции оцепили место происшествия и приступили к сбору улик.