В Кирьят-Яме в результате насильственного инцидента погиб мужчина
время публикации: 16 мая 2025 г., 20:51 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 21:29
Двое неизвестных мужчин, предположительно, бездомных, судя по всему, пострадавшими от насилия, были найдены в парке Сольд в Кирьят-Яме и доставлены парамедиками для оказания медицинской помощи в больницу РАМБАМ.
В больнице врачи были вынуждены констатировать смерть одного из мужчин, которому было около 40 лет.
Полицейские прибыли на место происшествия и приступили к сбору улик совместно со следователями-криминалистами в рамках начатого расследования.