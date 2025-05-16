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Израиль

В Кирьят-Яме в результате насильственного инцидента погиб мужчина

Мада
Полиция
время публикации: 16 мая 2025 г., 20:51 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 21:29
В Кирьят-Яме в результате насильственного инцидента погиб мужчина
Yonatan Sindel/Flash90

Двое неизвестных мужчин, предположительно, бездомных, судя по всему, пострадавшими от насилия, были найдены в парке Сольд в Кирьят-Яме и доставлены парамедиками для оказания медицинской помощи в больницу РАМБАМ.

В больнице врачи были вынуждены констатировать смерть одного из мужчин, которому было около 40 лет.

Полицейские прибыли на место происшествия и приступили к сбору улик совместно со следователями-криминалистами в рамках начатого расследования.

Израиль
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