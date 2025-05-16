В Кирьят-Яме в результате насильственного инцидента погиб мужчина

Двое неизвестных мужчин, предположительно, бездомных, судя по всему, пострадавшими от насилия, были найдены в парке Сольд в Кирьят-Яме и доставлены парамедиками для оказания медицинской помощи в больницу РАМБАМ.

В больнице врачи были вынуждены констатировать смерть одного из мужчин, которому было около 40 лет.

Полицейские прибыли на место происшествия и приступили к сбору улик совместно со следователями-криминалистами в рамках начатого расследования.