Кризис на коалиционных переговорах и раскол в оппозиции: политическая система после приведения Кнессета к присяге

В среду, 16 ноября, глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу побеседует с депутатами своей фракции и услышит, какие посты он хотят занимать в будущем правительстве.

Как правило, встречи с депутатами правящей партии и распределение портфелей проходят до завершения коалиционных переговоров с другими партиями. Встречаясь с депутатами от "Ликуда", Нетаниягу пытается оказать давление на будущих коалиционных партнеров, переговоры с которыми находятся в тупике и понизить уровень давления, который оказывается на него изнутри партии, где кандидаты в министры ждут решения главы партии.

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Журналист "Кешет" Дафна Лиэль сообщает, что в "Ликуде" критикуют Нетаниягу за намерение предоставить портфель главы МИДа бывшему послу Израиля в США Рону Дермеру. Если он будет назначен на эту должность, а должности глав минфина и минобороны поделят между собой Арье Дери и Бецалель Смотрич, депутатам от "Ликуда" останутся лишь портфели "средней степени важности".

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"У такого шага будут последствия", – заявляют в приватных беседах некоторые депутаты от "Ликуда".

Накануне вечером состоялась встреча Биньямина Нетаниягу и главы "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича. Два лидера встретились после того, как на протяжении шести дней между ними не было контактов. В ходе этой встречи Нетаниягу сказал Смотричу, что считает неуместным его назначение на пост министра обороны. "В мировом сообществе возражают, а в данный момент необходимо вести себя сдержанно и ответственно". Так, по словам источников, которые цитирует "Кешет", сказал Нетаниягу Смотричу.

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Этот довод не убедил лидера религиозных сионистов отказаться от своего требования. В окружении Смотрича заявляют, что он был в гневе после встречи с Нетаниягу, так как "имеет место затягивание времени". "Нет серьезных переговоров. Бецалель Смотрич не намерен отказываться от требования получить портфель министра обороны или министра финансов", – заявляют в окружении лидера "Ционут Датит".

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В "Ликуде", со своей стороны, оказывают давление на Смотрича, пытаясь убедить его дать возможность привести правительство к присяге уже на следующей неделе. "Нетаниягу сказал Смотричу, что надо как можно быстрее привести к присяге правительство для того, чтобы использовать сложившуюся ситуацию для упорядочивания статуса поселений. Мы не можем себе позволить тратить время на переговоры о джобах. Надо привести правительство к присяге и работать", – заявляют в окружении Нетаниягу.

На фоне отказа Смотрича пойти на компромисс, 16 ноября Нетаниягу встретится с главой ШАС Арье Дери и попытается убедить его отказаться от портфеля главы минфина в пользу Смотрича и согласиться на должность министра обороны. Накануне Дери заявил, что этот вопрос вообще не стоит на повестке дня. О том же сказала в интервью "Кешет" жена главы ШАС Яффа Дери. В политических кругах заявляют, что она хорошо информирована о намерениях ее мужа.

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Одновременно продолжаются переговоры "Ликуда" с представителями ультраортодоксальных партий. В ходе этих переговоров также возникли разногласия, которые касаются, в первую очередь, требования ШАС и "Яадут а-Тора" принять закон о преодолении вето БАГАЦа. Ультраортодоксы требуют, чтобы этот закон был принят сразу после приведения к присяге нового правительства. Как сообщала накануне радиостанция "Кан Бет", Нетаниягу заявил, что намерен инициировать широкомасштабную реформу юридической системы, в рамках которой будет утвержден и закон о преодолении вето БАГАЦа.

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Еще одно требование харедим – на сей раз "Яадут а-Тора" – касается перевода учебных заведений для самых маленьких детей под контроль министерства экономики. Напомним, что чуть более года назад эти учебные заведения были переведены под контроль министерства просвещения.

Оппозиция также готовится к смене власти. Глава НДИ Авигдор Либерман заявил накануне на заседании фракции, что первым законопроектом, который он инициирует, будет законопроект об аннексии Иорданской долины. Целью такого предложения, в первую очередь, – поставить в неловкое положение Биньямина Нетаниягу, который многократно обещал аннексировать Иорданскую долину. Однако эта инициатива Либермана вынудит действующего премьер-министра Яира Лапида также принять решение, голосовать ли вместе с Либерманом или дать дополнительную почву для критики справа. Ранее сообщалось, что НДИ и "Махане Мамлахти" пришли к соглашению о создании неформального союза, который позволит обойти "Еш Атид" и действовать в Кнессете самостоятельно.

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Депутаты от ХАДАШ-ТААЛ также не демонстрируют стремления действовать совместно с остальными партиями оппозиции. После того, как депутаты Айман Удэ и Офир Касиф отказались фотографироваться на фоне израильского флага, почти вся фракция вышла из зала заседаний Кнессета перед исполнением государственного гимна.