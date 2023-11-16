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    В Израиле

    Бедуин, подполковник в отставке Уахид Эль-Хузейл: "Для ХАМАСа мы – израильтяне". Интервью

    время публикации: | последнее обновление:
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    Бедуин, подполковник в отставке Уахид Эль-Хузейл
    Фото: Алла Гаврилова/NEWSru.co.il     Билаль (21 год) Каид Фархан Аль-Кади (53 года) ВСЕ ФОТО

    Среди похищенных и убитых израильтян есть имена и лица, которые мы редко видим в СМИ и на плакатах. Это, как правило, иностранные рабочие и бедуины.

    В арабском секторе Израиля с 7 октября в результате террористических атак погибли 24 человека. Из них 19 человек – бедуины Негева: 17 мирных граждан и двое военнослужащих ЦАХАЛа. Большинство из них погибли в результате падения ракет в так называемых непризнанных бедуинских деревнях Негева, где нет ни сирен, ни бомбоубежищ. Среди погибших много детей. Десять жителей Негева получили серьезные ранения, некоторые до сих пор находятся в больницах в тяжелом состоянии.

    Семь бедуинов значатся в числе заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газы. Четверо из них – члены клана Аль-Зиадна. Айша (17 лет), Билаль (21), Хамза (22) и их отец – Юсуф Хамис (50). Они были похищены из поселка Холит на границе с Газой, где Юсуф работал в течение 18 лет. 7 октября он с сыновьями был в коровнике, а Айша собирала оливки.

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    Каид Фархан Аль-Кади (53) работал охранником в одном из поселков. Его ждут дома жена и 11 детей.

    Самер Талалька (25) вскоре должен был жениться, начал строить дом. 7 октября он работал в кибуце Нир Ам.

    Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова побеседовала с Уахидом Эль-Хузейлом, подполковником ЦАХАЛа в отставке и гендиректором НКО "Шаг вперед", которое до войны занималось помощью демобилизованным военнослужащим из бедуинского сектора и реабилитацией заключенных в израильских тюрьмах. Начиная с 7 октября, Вахид занимается помощью семьям убитых и похищенных бедуинов Негева.

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    Как сложилось, что вы взяли на себя работу по помощи семьям?

    7 октября они начали мне звонить. Поскольку я руковожу НКО и служил в армии, меня считают человеком, который может помочь. Я сразу включился в поиск пропавших и начал с одной стороны собирать информацию у семей, а с другой – работать с полицией и армией.

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    Мы проверяли все ролики ХАМАСа, семьи сдавали ДНК в ЛАХАВ-433, мы ездили по тем местам, где пропавших видели в последний раз, и так далее.

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    Кстати, одного пропавшего удалось спасти. 7 октября он работал в районе кибуца Нир-Ицхак и спрятался в поле в канализационной трубе. Ему удалось связаться с семьей и послать точку, координаты передали мне, я переслал их армии, и во вторник утром его вытащили.

    Так было в первые дни, а в чем заключается ваша работа теперь?

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    Теперь нужно помогать семьям и решать множество проблем, которыми не занимается государство. Среди наших есть заложники, есть погибшие, есть раненые. У всех есть семьи, многие из которых живут в непризнанных деревнях. Это ведь закрытая община, которая требует особого подхода и которая не с каждым готова идти на контакт.

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    Мы создали организацию под названием Форум пострадавших в бедуинском секторе. Мы занимаемся связью между общиной и такими релевантными ведомствами как минпрос или минсоцобеспечения. Нам очень помогает организация "Джойнт". Мы проверяем, что нужно семьям, сотрудничаем с Управлением тыла, которое только после 7 октября начало завозить в деревни мобильные защищенные конструкции. Но лучше поздно, чем никогда.

    Государство проснулось только спустя 20 дней после начала войны. Это народ уже 7 октября поднялся и пошел воевать или работать, а государство вообще не функционировало. В этом весь Израиль – сильный народ и слабая власть. Может, в этом и есть его величие.

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    Есть ли какие-то изменения в отношении бедуинской общины к государству после 7 октября? Я впервые вижу в этой части Негева машины с израильскими флагами.

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    Вы неправильно ставите вопрос. Нужно думать о том, изменилось ли отношение государства к бедуинской общине после 7 октября. До этого многие из нас были крайне разочарованы отношением государства к бедуинскому сектору. Не людей, а именно государства, министрам которого мешали теплые отношения между евреями и арабами. После 7 октября, я думаю, наша община доказала свою преданность стране. Помните, как Итамар Бен-Гвир кричал в начале войны, что нас ждет "Страж стен 2"? (Имеются в виду антиизраильские выступления израильских арабов во время антитеррористической операции в мае 2021 года – прим.ред.) Мы доказали, что это не так.

    Почему?

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    Потому что ХАМАС ударил по всем нам. ХАМАС не представляет меня, не представляет арабское общество и уж точно не представляет ислам. Ислам говорит, что нельзя убивать мирных стариков, женщин и детей. Нельзя пытать и насиловать. ХАМАС нарушил все законы ислама. Террористы убивали женщин и детей из чистого зла, просто потому что они израильтяне. Подавляющее большинство из нас этого не приемлет.

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    Стало ли для вас шоком то, что террористы зверски убивали и похищали 7 октября в том числе бедуинов, мусульман?

    Нет. Это террористы, для которых не важно, араб ты или еврей. У них нет никаких правил, они просто убийцы.

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    Проблема в том, что для большинства израильского общества мы, мусульмане, всегда были аутсайдерами. А для ХАМАСа мы – израильтяне.

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    И я всегда чувствовал себя прежде всего израильтянином. Я тут живу, это моя родина, меня никто никогда отсюда не сдвинет.

    У меня четверо детей. Старшие сыновья отслужили в армии, дочь – на альтернативной службе. И мне жаль, что государство не понимает, как это важно, не делая для мусульман и вообще для всех граждан обязательной хотя бы альтернативную службу. Ведь именно через это начинается интеграция в общество.

    Расскажите про свою службу в ЦАХАЛе.

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    Я прошел от рядового в бедуинском батальоне до командира батальона, а потом до командира бригады. За одну из операций получил знак отличия командующего округом ("ЦАЛАШ Алуф"). Демобилизовался в 2015 году в звании подполковника.

    Кстати, не надо путать обычный бедуинский оперативный батальон и бедуинских следопытов, которые служат в разных подразделениях. Это обычно жители деревень, которые с детства умеют различать следы животных и ориентироваться на местности. Следопыт – это отдельная профессия.

    И опять – если в ЦАХАЛе это понимают и понимают, что следует применять навыки и особенности общины, то в правительстве, как выясняются, понимают очень мало. Вы знаете, что у главы правительства и чуть ли ни у большинства министров есть советники по делам арабов, которые арабов в глаза не видели? Видимо, они нас по книжкам изучали. 60% мяса в Израиле импортируется из-за границы, мы даже овощи и фрукты импортируем. Вместо того, чтобы постоянно выселять бедуинов из деревень и уговаривать переселиться в города, постройте им фермы и дайте обрабатывать землю и пасти скот. А иначе как вы думаете, будут любить Израиль и считать своим домом через 20 лет дети, которые смотрят, как сносят их дома? А им не предоставляют никакой альтернативы, как жителям Гуш-Катифа, например. Но для того, чтобы принимать такие решения, нужен лидер.

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    Как и для того, кстати, чтобы обязать всех проходить альтернативную службу. Между прочим, это не будет стоить ни копейки, и уж точно обойдется дешевле, чем содержать потом этих бездельников в тюрьмах.

    Но, к сожалению, лидеров нет. Нетаниягу вместо того, чтобы ездить на военные базы и позировать с солдатами, должен сейчас как раз заниматься тылом, встречаться с семьями, с главами местных советов, ездить по всей стране и пытаться решать насущные проблемы. В этом должно заключаться его лидерство. Поверьте мне, солдатам он не нужен, у них для этого есть командиры, начальник генштаба и министр обороны. Это их работа. А работа главы правительства в это время не выполняется.

    Какие политики, по вашему мнению, сейчас выполняют свою работу? По крайней мере, в отношении бедуинского сектора?

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    С первых же дней с нами начали работать помощники Амихая Шикли, главы министерства социального равенства. Очень часто приезжают Йоав Сегалович и Меир Коэн. Гила Гамлиэль много раз встречалась с семьями. А первым сюда приехал и встретился со всеми семьями президент Ицхак Герцог.

    Галь Хирш встречался с семьями бедуинских заложников? (координатор по делам похищенных и пропавших без вести, бригадный генерал запаса)

    Ни разу. И не станет. К нам ездят его помощники. Но это просто несерьезно.

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    А депутаты от арабских партий?

    К сожалению, Мансур Аббас, от которого я ожидал гораздо большего, приехал в Негев только спустя месяц после начала войны. Остальные арабские депутаты приезжают, встречаются с семьями, но далеко не со всеми. Мы ожидали от них большего. Единственное исключение – Уалид аль-Уашла из РААМ. Он действительно занимается бедуинами вплотную.

    У вас есть родственники в Газе?

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    Почти у всех бедуинов Негева есть родственники в Газе. После 48 года нас раскидало – в Иорданию, в Хеврон, в Газу. Некоторые сохранили родственные связи. Другие, как я, например, – нет, потому что родственники очень дальние.

    Как члены общины, у которых там более близкая родня, относятся к этой войне? Возможно, сейчас их родственников бомбит израильская авиация.

    Насколько я могу судить, большинство из нас понимает, что за наших родственников в Газе отвечает не Израиль, а ХАМАС. И эту войну навязал нам ХАМАС. Нам больно, что гибнут дети Газы. Никто из нас не хочет, чтобы эта война продолжалась. Но она может закончиться, только когда будут возвращены все заложники.

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