Разрешено к публикации: в районе больницы "Шифа" обнаружено тело Йегудит Вайс
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Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что бойцы 603-го инженерного батальона обнаружили в здании, находящемся рядом с больницей "Шифа", тело 65-летней жительницы кибуца Беэри Йегудит Вайс, похищенной боевиками ХАМАСа 7 октября.
Отмечается, что в здании, где было обнаружено тело израильтянки, находилось оружие и боеприпасы.
На территории Израиля тело Йегудит Вайс было передано для завершения процедуры идентификации, которая проводилась патологоанатомами института судебной медицины при содействии полицией Израиля и военного раввината. После завершения процедуры родные Йегудит Вайс были официально уведомлены о ее смерти.
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Незадолго до 7 октября у Йегудит Вайс было диагностировано онкологическое заболевание.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Октября 2023
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