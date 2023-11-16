Разрешено к публикации: в районе больницы "Шифа" обнаружено тело Йегудит Вайс

Штаб семей, родные которые удерживаются в Газе

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что бойцы 603-го инженерного батальона обнаружили в здании, находящемся рядом с больницей "Шифа", тело 65-летней жительницы кибуца Беэри Йегудит Вайс, похищенной боевиками ХАМАСа 7 октября.

Отмечается, что в здании, где было обнаружено тело израильтянки, находилось оружие и боеприпасы.

На территории Израиля тело Йегудит Вайс было передано для завершения процедуры идентификации, которая проводилась патологоанатомами института судебной медицины при содействии полицией Израиля и военного раввината. После завершения процедуры родные Йегудит Вайс были официально уведомлены о ее смерти.

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Незадолго до 7 октября у Йегудит Вайс было диагностировано онкологическое заболевание.