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Израиль

Стрельба в Араре в Негеве: один убитый, один раненый

Мада
Криминал в арабском секторе
Полиция
Убийства
время публикации: 16 ноября 2024 г., 04:05 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 05:26
Стрельба в Араре в Негеве: один убитый, один раненый
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 16 ноября в результате стрельбы в деревне Арара в Негеве были ранены двое мужчин – один из них был в критическом состоянии, второй в состоянии средней тяжести.

Раненых доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, где врачи констатировали смерть одного из раненых, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Проводится расследование. Предварительно: речь идет о конфликте между кланами.

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