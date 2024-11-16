Стрельба в Араре в Негеве: один убитый, один раненый

В ночь на 16 ноября в результате стрельбы в деревне Арара в Негеве были ранены двое мужчин – один из них был в критическом состоянии, второй в состоянии средней тяжести.

Раненых доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, где врачи констатировали смерть одного из раненых, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Проводится расследование. Предварительно: речь идет о конфликте между кланами.