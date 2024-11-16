ЦАХАЛ завершил очередную волну атак на объекты "Хизбаллы" в Дахии
время публикации: 16 ноября 2024 г., 11:18 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 11:45
Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в Дахии вновь атакованы террористические инфраструктуры "Хизбаллы".
Истребители ВВС ЦАХАЛа, основываясь на предоставленных разведкой данных, провели очередную волну атак на объекты "Хизбаллы" в районе Дахия в Бейруте.
Как всегда, ЦАХАЛ предварительно публиковал предупреждения о готовящихся ударах, чтобы минимизировать ущерб для гражданского населения.
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