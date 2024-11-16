ЦАХАЛ завершил очередную волну атак на объекты "Хизбаллы" в Дахии

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в Дахии вновь атакованы террористические инфраструктуры "Хизбаллы".

Истребители ВВС ЦАХАЛа, основываясь на предоставленных разведкой данных, провели очередную волну атак на объекты "Хизбаллы" в районе Дахия в Бейруте.

Как всегда, ЦАХАЛ предварительно публиковал предупреждения о готовящихся ударах, чтобы минимизировать ущерб для гражданского населения.