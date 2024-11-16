Обстрел Хайфы. Зафиксировано прямое попадание

В 19:44 – 19:45 воздушная тревога прозвучала в Хайфе и районе Хайфского залива. Были слышны взрывы. ЦАХАЛ: из Ливана было выпущено около 10 ракет. Часть из них сбита, часть упала в черте города. В нескольких местах произошли возгорания.

По предварительным данным, в Хайфе зафиксировано прямое попадание ракеты или ее осколка во второй этаж жилого дома.

О пострадавших не сообщается.