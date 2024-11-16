x
16 ноября 2024
|
последняя новость: 20:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 ноября 2024
|
16 ноября 2024
|
последняя новость: 20:02
16 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Обстрел Хайфы. Зафиксировано прямое попадание

Война с "Хизбаллой"
время публикации: 16 ноября 2024 г., 20:02 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 20:12

В 19:44 – 19:45 воздушная тревога прозвучала в Хайфе и районе Хайфского залива. Были слышны взрывы. ЦАХАЛ: из Ливана было выпущено около 10 ракет. Часть из них сбита, часть упала в черте города. В нескольких местах произошли возгорания.

По предварительным данным, в Хайфе зафиксировано прямое попадание ракеты или ее осколка во второй этаж жилого дома.

О пострадавших не сообщается.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 ноября 2024

Воздушная тревога в Хайфе и районе Хайфского залива