Истребители ВВС ЦАХАЛа провели серию атак на объекты "Хизбаллы" в районе Дахии
время публикации: 16 ноября 2024 г., 15:21 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 15:58
Истребители ВВС ЦАХАЛа провели серию атак на объекты "Хизбаллы" в районе Дахии в Бейруте.
В результате атак были уничтожены склад оружия, оперативный штаб и террористическая инфраструктура.
Как всегда, ЦАХАЛ предварительно публиковал предупреждения о готовящихся ударах, чтобы минимизировать ущерб для гражданского населения.
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