Истребители ВВС ЦАХАЛа провели серию атак на объекты "Хизбаллы" в районе Дахии в Бейруте.

В результате атак были уничтожены склад оружия, оперативный штаб и террористическая инфраструктура.

Как всегда, ЦАХАЛ предварительно публиковал предупреждения о готовящихся ударах, чтобы минимизировать ущерб для гражданского населения.