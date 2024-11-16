Глава Генштаба ЦАХАЛа: мы остановимся, когда жители севера cмогут вернуться в свои дома

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви провел оценку ситуации на ливано-израильской границе во время встречи с бойцами резервных батальонов, действующих в деревне Кила на юге Ливана.

"Хизбалла" платит очень высокую цену за свои действия: утрата высшего руководства, множество погибших боевиков, разрушенная инфраструктура. Но террористическая организация продолжает стрелять, мы продолжаем бороться. Мы остановимся, когда будем знать, что жители севера могут вернуться в свои дома, что это безопасно", – сказал А-Леви.