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Израиль

Глава Генштаба ЦАХАЛа: мы остановимся, когда жители севера cмогут вернуться в свои дома

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 ноября 2024 г., 18:18 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 19:21
Глава Генштаба ЦАХАЛа: мы остановимся, когда жители севера cмогут вернуться в свои дома
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви провел оценку ситуации на ливано-израильской границе во время встречи с бойцами резервных батальонов, действующих в деревне Кила на юге Ливана.

"Хизбалла" платит очень высокую цену за свои действия: утрата высшего руководства, множество погибших боевиков, разрушенная инфраструктура. Но террористическая организация продолжает стрелять, мы продолжаем бороться. Мы остановимся, когда будем знать, что жители севера могут вернуться в свои дома, что это безопасно", – сказал А-Леви.

Израиль
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