Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на востоке и юге Ливана

Ливанские источники сообщают, что в ночь на 16 ноября военно-воздушные силы ЦАХАЛа наносили удары по целям в восточных и южных районах Ливана.

Около полуночи ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям между населенными пунктами Наби Шит и Табшар, а также в районах Аз-Захраа и Аль-Фикани в округе Захлэ в долине Бекаа, на востоке Ливана.

Затем ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районах Набатия аль-Фаука и Ад-Дуэйр на юге Ливана.

Позже сообщалось, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Бурдж Рахале, около Тира, на юге Ливана. Есть убитые и раненые.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Аш-Шайтии, на юге Ливана.