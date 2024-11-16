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Израиль

Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на востоке и юге Ливана

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 16 ноября 2024 г., 06:45 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 06:46
Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на востоке и юге Ливана
AP Photo/Hussein Malla

Ливанские источники сообщают, что в ночь на 16 ноября военно-воздушные силы ЦАХАЛа наносили удары по целям в восточных и южных районах Ливана.

Около полуночи ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям между населенными пунктами Наби Шит и Табшар, а также в районах Аз-Захраа и Аль-Фикани в округе Захлэ в долине Бекаа, на востоке Ливана.

Затем ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районах Набатия аль-Фаука и Ад-Дуэйр на юге Ливана.

Позже сообщалось, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Бурдж Рахале, около Тира, на юге Ливана. Есть убитые и раненые.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Аш-Шайтии, на юге Ливана.

Израиль
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