В Иерусалиме злоумышленник угнал машину скорой помощи "Маген Давид Адом"

Злоумышленник, угнавший машину скорой помощи от больницы "Адаса Эин Керем" в Иерусалиме, был задержан полицией после того, как в диспетчерскую поступило сообщение об угоне.

Сотрудники полиции заметили угнанную машину МАДА возле одного из населенных пунктов в окрестностях Иерусалима. Водителю был дан знак остановиться, однако он попытался скрыться и врезался в патрульный автомобиль.

Полицейская машина получила незначительные повреждения. Задержанный передан следователям для допроса.