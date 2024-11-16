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Израиль

В Иерусалиме злоумышленник угнал машину скорой помощи "Маген Давид Адом"

Мада
время публикации: 16 ноября 2024 г., 12:29 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 12:33
В Иерусалиме злоумышленник угнал машину скорой помощи "Маген Давид Адом"
Пресс-служба МАДА

Злоумышленник, угнавший машину скорой помощи от больницы "Адаса Эин Керем" в Иерусалиме, был задержан полицией после того, как в диспетчерскую поступило сообщение об угоне.

Сотрудники полиции заметили угнанную машину МАДА возле одного из населенных пунктов в окрестностях Иерусалима. Водителю был дан знак остановиться, однако он попытался скрыться и врезался в патрульный автомобиль.

Полицейская машина получила незначительные повреждения. Задержанный передан следователям для допроса.

Израиль
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