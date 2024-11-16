Метула и Кфар-Юваль объявлены закрытой военной зоной

Пресс-служба Армии Обороны Израиля сообщает, что по результатам оценки обстановки было принято решение объявить Метулу и Кфар-Юваль закрытой военной зоной. Приказ вступил в силу в субботу, 16 ноября, в 19:00, истекает его действие ровно через сутки, 17 ноября в 19:00.

Въезд на территорию вышеназванных населенных пунктов будет разрешаться только при условии заблаговременного предупреждения.

Приказ не распространяется на военнослужащих и полицейских, которым необходимо въехать на территорию закрытой военной зоны для исполнения своих обязанностей, однако категорически запрещено проникать на территорию Метулы и Кфар-Юваль лицам, которым это запрещено в соответствии судебного предписания или приказа.