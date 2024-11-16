Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 16.11.2024: операции в Шхеме и около Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 16 ноября действовали в Шхеме (в Старом городе – Касбе) и около Шхема (в Бурке), около Рамаллы (в Аль-Джании), около Хеврона (в Аль-Аррубе).

Происходили вооруженные столкновения. Источники в ПА сообщали, что боевики обстреливали израильских военных около Яабада, к западу от Дженина, и около лагеря Аль-Айн, на западной окраине Шхема.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 16 ноября.